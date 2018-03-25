"Рома" может заплатить 12 миллионов евро за талантливого хорвата

"Рома" проявляет интерес к полузащитнику загребского "Динамо" Анте Чоричу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 12 миллионов евро.

В этом сезоне 20-летний Чорич провел за "Динамо" 15 матчей и забил 3 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

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