"Рома" на своём поле минимально обыграла "Болонью"

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Рома" дома одолела "Болонью" благодаря голу Стефана Эль-Шаарави на 33-й минуте матча.

"Рома" – "Болонья" - 1:0

Гол: Эль-Шаарави, 33 - 1:0.

"Рома": Алиссон, Жезус, Фасио, Бруно Перес (Морено, 70), Пеллегрини, Флоренци, Стротман, де Росси, Эль-Шаарави (Жерсон, 83), Дефрель (Перотти, 59), Джеко.

"Болонья": Анжело, Гонсалес, Масина, Крафт, Хеландер, Надь (Фаллетти, 57), Пульгар, Верди, Поли (Донса, 81), Ди Франческо, Петкович (Дестро, 85).

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