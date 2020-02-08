"Рома" на своем поле проиграла "Болонье"

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"Рома" на своем поле проиграла "Болонье"

"Рома" в домашнем матче 23-го тура Серии А проиграла "Болонье".

"Рома" - "Болонья" - 2:3 (1:2)

Голы: Орсолини, 16 - 0:1, Денсвил, 22 (в свои ворота) - 1:1, Барроу, 26 - 1:2, Барроу, 51 - 1:3, Мхитарян, 72 - 2:3.

"Рома": Пау Лопес, Коларов, Сантон (Бруну Перес, 61), Смоллинг, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Джеко, Перотти, Дженгиз Юндер (Перес, 57).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Сориано, Сванберг (Домингес, 73), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 83), Барроу (Ювара, 86).

В турнирной таблице Серии А "Рома" занимает 5 место, "Болонья" расположилась на 6 позиции.

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