"Рома" на своем поле проиграла "Болонье"
"Рома" в домашнем матче 23-го тура Серии А проиграла "Болонье".
"Рома" - "Болонья" - 2:3 (1:2)
Голы: Орсолини, 16 - 0:1, Денсвил, 22 (в свои ворота) - 1:1, Барроу, 26 - 1:2, Барроу, 51 - 1:3, Мхитарян, 72 - 2:3.
"Рома": Пау Лопес, Коларов, Сантон (Бруну Перес, 61), Смоллинг, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету (Калинич, 79), Джеко, Перотти, Дженгиз Юндер (Перес, 57).
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Сориано, Сванберг (Домингес, 73), Схаутен, Паласио, Орсолини (Сков Ольсен, 83), Барроу (Ювара, 86).
В турнирной таблице Серии А "Рома" занимает 5 место, "Болонья" расположилась на 6 позиции.
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|22
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|Лацио
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|50
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|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
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|39
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|Кальяри
|22
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|7
|Парма
|22
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|Милан
|22
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|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
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|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
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|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
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|Сампдория
|22
|20
|17
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|19
|18
|Дженоа
|22
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|19
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|20
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