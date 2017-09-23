"Рома" на своём поле разобралась с "Удинезе"

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Рома" дома одержала уверенную победу над "Удинезе" со счётом 3:1.

"Рома" – "Удинезе" - 3:1

Голы: Джеко, 12 - 1:0, Эль-Шаарави, 30 - 2:0, Эль-Шаарави, 45 - 3:0, Ларсен, 90 - 3:1.

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов (Морено, 74), Флоренци (Бруно Перес, 78), Наингголан, де Росси, Эль-Шаарави, Стротман, Перотти, Джеко (Дефрель, 71).

"Удинезе": Биссарри, Анджелла, Самир, Ларсен, Нюйтинк, де Пауль (Байич, 70), Бехрами, Барак (Фофана, 52), Янкто, Лопес, Лазанья (Пеццелла, 46).

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