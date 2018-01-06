"Рома" на своем стадионе уступила "Аталанте"

Теги ромааталанта

"Рома" на своем стадионе уступила "Аталанте"

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Аталанта" одолела "Рому".

"Рома" – "Аталанта" 1:2

Голы: Корнелиус, 14 - 0:1, де Рон, 19 - 0:2, Джеко, 56 - 1:2

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес, 83), Стротман (Ундер, 76), Гоналон, Эль-Шаарави, Пеллегрини (Шик, 51), Перотти, Джеко.

"Аталанта": Бериша, Паломино, Кальдара, Хатебур, Толои, Фройлер, Спинаццола, Иличич (Кристанте, 46), де Рон, Гомес (Масьелло, 69), Корнелиус (Петанья, 61).

Предупреждения: де Рон (28), Кальдара (30).

Удаление: де Рон (45). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов