"Рома" на своем стадионе уступила СПАЛ

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"Рома" на своем стадионе уступила СПАЛ

В рамках 9-го тура итальянской Серии А СПАЛ обыграл "Рому".

Гости открыли счет на 38-й минуте. Пенальти реализовал Петанья. Удвоил счет на 56-й минуте Бонифаци. Отметим, что с 75-й минуты СПАЛ играл в меньшинстве, удаление заработал голкипер Ваня Милинкович-Савич, однако даже с численным преимуществом "Рома" не смогла забить гол.

"Рома" - СПАЛ 0:2

Голы: Петанья (пен), 38 - 0:1, Бонифаци, 56 - 0:2

"Рома": Ольсен, Маркано, Фасио, Пеллегрини (Пасторе, 78), Флоренци, Кристанте (Клюйверт, 59), Нзонзи, Ундер (Чорич, 71), Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.

СПАЛ: Милинкович-Савич, Чонек, Бонифаци, Коста, Викари, Вальдифьори (Фарес, 70), Ладзари, Миссироли, Валоти (Гомис, 77), Палоски (Бильер, 66), Петанья.

Предупреждения: Миссироли (30), Пеллегрини (37), Ундер (62), Палоски (64), Бильер (69), Милинкович-Савич (75), Фасио (82).

Удаление: Милинкович-Савич (75).

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