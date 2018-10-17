"Рома" на три недели потеряла Перотти

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"Рома" на три недели потеряла Перотти

"Рома" на три недели потеряла своего полузащитника Диего Перотти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 30-летний аргентинец угодил лазарет из-за травмы камбаловидной мышцы левой ноги. Футболист получил повреждение на одной из тренировок "волков".

В этом сезоне Перотти сыграл за "Рому" всего два матча. Прошлым летом он был близок к уходу из клуба, но в итоге его трансфер так и не состоялся.

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