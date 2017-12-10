"Рома" на выезде не смогла обыграть "Кьево"
В рамках 16 тура Серии А "Рома" потеряла очки в Вероне, где не смогла обыграть местный "Кьево".
Несмотря на территориальное преимущество, "волки" так и не сподобились хотя бы раз распечатать ворота хозяев.
"Кьево" - "Рома" - 0:0
"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Гамберини, Томович, Ярошински, Радованович, Бастьен, Депаоли (Дайнелли, 73), Бирса, Меджорини (Стемпиньски, 76), Инглезе
"Рома": Алиссон, Бруно Перес, Жезус, Фасио, Коларов, Стротман (Ундер, 80), Гоналон, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 72), Шик, Жерсон (Джеко, 64)
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|14
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Фиорентина
|16
|22
|9
|Болонья
|16
|21
|10
|Кьево
|16
|21
|11
|Аталанта
|15
|20
|12
|Торино
|15
|20
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|15
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1