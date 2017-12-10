"Рома" на выезде не смогла обыграть "Кьево"

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"Рома" на выезде не смогла обыграть "Кьево"

В рамках 16 тура Серии А "Рома" потеряла очки в Вероне, где не смогла обыграть местный "Кьево".

Несмотря на территориальное преимущество, "волки" так и не сподобились хотя бы раз распечатать ворота хозяев.

"Кьево" - "Рома" - 0:0 

"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Гамберини, Томович, Ярошински, Радованович, Бастьен, Депаоли (Дайнелли, 73), Бирса, Меджорини (Стемпиньски, 76), Инглезе

"Рома": Алиссон, Бруно Перес, Жезус, Фасио, Коларов, Стротман (Ундер, 80), Гоналон, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 72), Шик, Жерсон (Джеко, 64)

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Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Фиорентина 16 22
9 Болонья 16 21
10 Кьево 16 21
11 Аталанта 15 20
12 Торино 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
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