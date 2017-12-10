"Рома" на выезде не смогла обыграть "Кьево"

В рамках 16 тура Серии А "Рома" потеряла очки в Вероне, где не смогла обыграть местный "Кьево".

Несмотря на территориальное преимущество, "волки" так и не сподобились хотя бы раз распечатать ворота хозяев.

"Кьево" - "Рома" - 0:0

"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Гамберини, Томович, Ярошински, Радованович, Бастьен, Депаоли (Дайнелли, 73), Бирса, Меджорини (Стемпиньски, 76), Инглезе

"Рома": Алиссон, Бруно Перес, Жезус, Фасио, Коларов, Стротман (Ундер, 80), Гоналон, Наингголан, Эль-Шаарави (Перотти, 72), Шик, Жерсон (Джеко, 64)

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