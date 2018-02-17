"Рома" на выезде одолела "Удинезе"

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"Рома" на выезде одолела "Удинезе"

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Рома" в гостях взяла верх над "Удинезе", забив во втором тайме два безответных гола.

"Удинезе" – "Рома" - 0:2

Голы: Ундер, 70 - 0:1, Перотти, 90 - 0:2.

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан (Балич, 79), Ларсен, Барак, Бехрами (Янкто, 62), де Пауль, Фофана, Видмер, Перица (Лопес, 77).

"Рома": Алиссон, Фасио, Манолас, Жезус, Флоренци, Пеллегрини, де Росси (Стротман, 75), Наингголан, Ундер (Дефрель, 87), Эль-Шаарави (Перотти, 69), Джеко.

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