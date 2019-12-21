"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"
В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде обыграла "Фиорентину".
"Волки" по-прежнему занимают четвертую позицию, а "фиалки" - 14-ю.
"Фиорентина" - "Рома" 1:3
Голы: Джеко, 19 - 0:1, Коларов, 21 - 0:2, Бадель, 34 - 1:2, Пеллегрини, 73 - 1:3, Дзаньоло, 88 - 1:4
"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Пеццелья, Лирола (Соттиль, 83), Кастровилли (Эссерик, 83), Бадель, Боатенг (Педро, 66), Пульгар, Касерес, Влахович.
"Рома": Лопес, Манчини, Смоллинг, Коларов, Флоренци, Дзаньоло, Верету, Диавара, Пеллегрини (Ундер, 86), Перотти (Мхитарян, 76), Джеко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|17
|42
|2
|Интер Милан
|16
|39
|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|17
|35
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Сассуоло
|16
|19
|12
|Болонья
|16
|19
|13
|Хеллас Верона
|16
|19
|14
|Фиорентина
|17
|17
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Удинезе
|16
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|16
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9