"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"

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"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"

В рамках 17-го тура итальянской Серии А "Рома" на выезде обыграла "Фиорентину".

"Волки" по-прежнему занимают четвертую позицию, а "фиалки" - 14-ю.

"Фиорентина" - "Рома" 1:3

Голы: Джеко, 19 - 0:1, Коларов, 21 - 0:2, Бадель, 34 - 1:2, Пеллегрини, 73 - 1:3, Дзаньоло, 88 - 1:4

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Пеццелья, Лирола (Соттиль, 83), Кастровилли (Эссерик, 83), Бадель, Боатенг (Педро, 66), Пульгар, Касерес, Влахович.

"Рома": Лопес, Манчини, Смоллинг, Коларов, Флоренци, Дзаньоло, Верету, Диавара, Пеллегрини (Ундер, 86), Перотти (Мхитарян, 76), Джеко.   

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