"Рома" на выезде разгромила СПАЛ

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Рома" разобралась со СПАЛ.

СПАЛ – "Рома" 0:3

Голы: Викари (аг), 33 - 0:1, Наингголан, 52 - 0:2, Шик, 59 - 0:3

СПАЛ: Мерет (Гомис, 80), Чонек, Викари (Грасси, 38), Фелипе, Бильер, Куртич, Ладзари, Скьяттарелла (Шимич, 46), Маттьелло, Палоски, Антенуччи.

"Рома": Алиссон, Фасио, Сильва, Бруно Перес, Манолас, Стротман (Ундер, 67), Гоналон, Наингголан (Перотти, 74), Пеллегрини (Жерсон, 78), Эль-Шаарави, Шик.

Предупреждения: Викари (5), Стротман (9), Бильер (12), Скьяттарелла (39), Грасси (90). | http://soccernews.ru