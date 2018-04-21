"Рома" на выезде разгромила СПАЛ

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"Рома" на выезде разгромила СПАЛ

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Рома" разобралась со СПАЛ.

СПАЛ – "Рома" 0:3

Голы: Викари (аг), 33 - 0:1, Наингголан, 52 - 0:2, Шик, 59 - 0:3

СПАЛ: Мерет (Гомис, 80), Чонек, Викари (Грасси, 38), Фелипе, Бильер, Куртич, Ладзари, Скьяттарелла (Шимич, 46), Маттьелло, Палоски, Антенуччи.

"Рома": Алиссон, Фасио, Сильва, Бруно Перес, Манолас, Стротман (Ундер, 67), Гоналон, Наингголан (Перотти, 74), Пеллегрини (Жерсон, 78), Эль-Шаарави, Шик.

Предупреждения: Викари (5), Стротман (9), Бильер (12), Скьяттарелла (39), Грасси (90). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 34 67
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 34 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 34 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
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