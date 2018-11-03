"Рома" на выезде сыграла вничью с "Фиорентиной"

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"Рома" на выезде сыграла вничью с "Фиорентиной"

В рамках 11-го тура Серии А "Рома" в гостях поделила очки с "Фиорентиной". При этом к победе ближе были "фиалки", выигрывавшие до 85-й минуты благодаря голу Жордана Верету, однако у "волков" нашёлся свой герой - точный выстрел Алессандро Флоренци спас римлян от поражения.

"Фиорентина" – "Рома" - 1:1

Голы: Верету, 32 (пенальти) - 1:0, Флоренци, 85 - 1:1.

"Фиорентина": Лафон, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Витор Уго, Жерсон, Верету, Кьеза, Бенасси (Дабо, 73), Миральяс (Фернандеш, 53), Симеоне (Пьяца, 78).

"Рома": Ольсен, Жезус, Фасио, Коларов, Флоренци, Ундер (Шик, 74), Нзонзи, Дзаньоло (Кристанте, 67), Пеллегрини, Эль-Шаарави (Клюйверт, 55), Джеко.

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