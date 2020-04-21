"Рома" нацелилась на чемпиона мира-2018

Римская "Рома" проявляет интерес к французскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Тома Лемару, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа. "Атлетико" купил хавбека два года назад за 70 миллионов евро, но он так и не сумел закрепиться в команде.

В нынешнем сезоне 24-летний Лемар провел за "Атлетико" 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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