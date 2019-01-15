"Рома" нацелилась на экс-игрока "Манчестер Юнайтед"

"Рома" нацелилась на полузащитника "Эвертона" Моргана Шнейдерлина, известного по выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Corriere dello sport, "волки" видят в 29-летнем французе краткосрочную замену для своего капитана Даниэле Де Росси.

В текущем сезоне Шнейдерлин сыграл за "Эвертон" 9 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Контракт футболиста с "ирисками" рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Что касается Де Росси, то его соглашение с "Ромой" истекает по окончании этого сезона, и легендарный хавбек, скорее всего, покинет клуб.

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