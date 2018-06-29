"Рома" нацелилась на еще одного игрока "Аякса"

Хавбек "Аякса" Хаким Зийех попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Calciomercato, "волки" уже согласовали с игроком условия личного соглашения. Отмечается, что марокканец подпишет с клубом пятилетний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

По информации ресурса, "Аякс" хочет получить за Зийеха 35 миллионов евро, однако "Рома" пытается сбить цену.

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