"Рома" нацелилась на еще одного игрока "Аякса"

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"Рома" нацелилась на еще одного игрока "Аякса"

Вингер "Аякса" Давид Нерес попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "волки" оценивают игрока в 40 миллионов евро, однако голландский клуб требует на 10 миллионов больше.

В качестве альтернативы Нересу "Рома" рассматривает хавбека "Шахтера" Марлоса.

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