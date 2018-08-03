"Рома" нацелилась на еще одного игрока "Аякса"

Вингер "Аякса" Давид Нерес попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "волки" оценивают игрока в 40 миллионов евро, однако голландский клуб требует на 10 миллионов больше.

В качестве альтернативы Нересу "Рома" рассматривает хавбека "Шахтера" Марлоса.

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