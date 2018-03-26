"Рома" нацелилась на форварда "Бенфики"

Форвард "Бенфики" Талиска может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Football Italia, в услугах футболиста заинтересована "Рома". Отметим, что в этом сезоне Талиска находится в аренде в "Бешикташе".

В текущем сезоне Талиска провел 38 матчей и забил 16 голов.

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