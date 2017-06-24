"Рома" нацелилась на форварда "Бока Хуниорс"

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"Рома" нацелилась на форварда "Бока Хуниорс"

Нападающий "Бока Хуниорс" Дарио Бенедетто попал в сферу интересов "Ромы", об этом сообщает Football Italia со ссылкой на агента футболиста.

Известно, что аргентинский клуб оценивает 27-летнего форварда в 15-20 миллионов евро.

Бенедетто выступает за "Бока Хуниорс" с 2016 года, сыграл 29 матчей и забил 21 гол.

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