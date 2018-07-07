"Рома" нацелилась на форварда "Наполи"

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"Рома" нацелилась на форварда "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы требуют за игрока не менее 40 миллионов евро. В свою очередь "Рома" намерена предложить 35 миллионов плюс бонусы.

Отметим, что недавно, по одному из пунктов в контракте, клаусула Мертенса составляла 28 миллионов евро.

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