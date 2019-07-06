"Рома" нацелилась на форварда "Реала"

"Рома" хочет усилить свою атаку нападающим мадридского "Реала" Мариано Диасом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" постараются купить игрока "бланкос" в случае неудачи в переговорах с Гонсало Игуаином.

Впрочем, проблемой может стать высокая зарплата 25-летнего доминиканца, которая составляет 6 миллионов евро в год.

"Реал" вернул Мариано из "Лиона" прошлым летом за 21,5 миллиона евро. В минувшем сезоне форвард провёл 19 матчей и забил 4 гола.

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