"Рома" нацелилась на форварда "Зенита" Дриусси

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"Рома" нацелилась на форварда "Зенита" Дриусси

"Рома" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Зенита" Себастьяну Дриусси, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Ромы" Дриусси может заменить Эдина Джеко, который, скорее всего, перейдет в "Интер".

В минувшем сезоне 23-летний Дриусси провел за "Зенит" 42 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2021 года.

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