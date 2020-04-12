"Рома" нацелилась на хавбека "Атлетико"

Римская "Рома" проявляет интерес к ганскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Томасу Партею, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 26-летний Партей провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Сумма отступных в его текущем соглашении составляет 50 миллионов евро.

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