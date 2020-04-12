"Рома" нацелилась на хавбека "Атлетико"

Теги томас партейатлетико мадридроматрансферы

"Рома" нацелилась на хавбека "Атлетико"

Римская "Рома" проявляет интерес к ганскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Томасу Партею, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. 

В нынешнем сезоне 26-летний Партей провел за "Атлетико" 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. Сумма отступных в его текущем соглашении составляет 50 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" хочет арендовать Мхитаряна еще на сезон. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун прокомментировал новую сделку России с ОПЕК+

Федун прокомментировал новую сделку России с ОПЕК+

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов