"Рома" нацелилась на хавбека "Аякса"

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Football Italia, руководство "волков" уверено, что 20-летний игрок в будущем станет лидером команды.

В текущем сезоне де Йонг провел 24 матча, забил один гол и отдал 8 ассистов.

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