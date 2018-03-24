"Рома" нацелилась на хавбека "Аякса"

"Рома" нацелилась на полузащитника "Аякса" Хакима Зийеха, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в подписании 25-летнего марокканца заинтересован спортивный директор "волков" Рамон Мончи, который давно следит за игрой этого футболиста.

В текущем сезоне Зийех сыграл за "Аякс" 33 матча, забил 8 голов и сделал 14 результативных передач.

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