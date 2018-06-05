"Рома" нацелилась на хавбека "Аякса"

"Рома" нацелилась на полузащитника "Аякса" Хакима Зийеха, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, над трансфером 25-летнего марокканца уже активно работает спортивный директор "волков" Рамон Мончи.

Известно, что "Аякс" готов продать Зийеха, если за него будет предложено 33 миллиона евро.

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