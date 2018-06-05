"Рома" нацелилась на хавбека "Аякса"

Теги хаким зийехромааякс

"Рома" нацелилась на хавбека "Аякса"

"Рома" нацелилась на полузащитника "Аякса" Хакима Зийеха, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, над трансфером 25-летнего марокканца уже активно работает спортивный директор "волков" Рамон Мончи.

Известно, что "Аякс" готов продать Зийеха, если за него будет предложено 33 миллиона евро. 

Не пропустите: "Рома" хочет купить игрока "Спортинга". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Вспомнить 1998-ой! Что представляет из себя нынешняя сборная Хорватии?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов