"Рома" нацелилась на хавбека "Баварии"

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"Рома" нацелилась на хавбека "Баварии"

Фото инстаграм Марко Роки

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Марк Рока может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации Corriere dello Sport, 25-летний футболист заинтересовал "Рому".

Испанец недоволен количеством игрового времени в составе "ротен", поэтому не исключает уход в другую команду зимой.

В текущем сезоне Рока провёл за "Баварию" 1 неполный матч. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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