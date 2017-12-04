"Рома" нацелилась на хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос стал трансферной целью "Ромы", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, на подписании 21-летнего испанца настаивает спортивный директор "волков" Мончи, который является большим фанатом игрока.

Ожидается, что "Рома" сделает предложение по трансферу Себальоса уже в январе.

Напомним, что на хавбека "Реала" также претендуют "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ювентус", "Милан" и "Бетис". | http://soccernews.ru