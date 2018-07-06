"Рома" нацелилась на хавбека сборной Швеции

Хавбек сборной Швеции и "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг заинтересовал римскую "Рому".

Римляне впечатлены тем, как швед играет на проходящем в России Чемпионате Мира.

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франченко заявил, что переговоры пока отложены до окончания турнира.

Форсбер в прошлом сезоне провел в чемпионате Германии 21 матч, забил два мяча и сделал две передачи.

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