"Рома" нацелилась на хавбека сборной Швеции

Теги эмиль форсбергромарб лейпциг

"Рома" нацелилась на хавбека сборной ШвецииХавбек сборной Швеции и "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг заинтересовал римскую "Рому".

Римляне впечатлены тем, как швед играет на проходящем в России Чемпионате Мира.

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франченко заявил, что переговоры пока отложены до окончания турнира.

Форсбер в прошлом сезоне провел в чемпионате Германии 21 матч, забил два мяча и сделал две передачи.

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