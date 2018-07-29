"Рома" нацелилась на хавбека "Ювентуса"

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"Рома" нацелилась на хавбека "Ювентуса"

"Рома" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Ювентуса" Хуану Куадрадо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Колумбиец стал очередным вариантом для "Ромы" на замену хавбеку Малкому, чей трансфер сорвался в последний момент.

В прошлом сезоне 30-летний Куадрадо провел за "Ювентус" 29 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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