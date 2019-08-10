"Рома" нацелилась на игрока "Ливерпуля"



"Рома" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, агенты игрока уже провели переговоры с представителями римского клуба. "Рома" предложила за годичную аренду игрока два миллиона евро с опцией выкупа за 16 миллионов евро. "Ливерпуль" оценивает игрока в 20 миллионов евро, поэтому клубы, скорее всего, договорятся.

30-летний Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Всего он провел за английский клуб 170 матчей во всех турнирах, в которых забил семь результативных передач и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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