"Рома" нацелилась на игрока "Реала"

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"Рома" нацелилась на игрока "Реала"

"Рома" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Реала" Матео Ковачичу, сообщает CalcioMercatto.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, хорват является для "Ромы" резервным вариантом на тот случай, если не удастся купить хавбека "Севильи" Стивена Нзонзи.

Ранее сообщалось, что Ковачич намерен покинуть "Реал" этим летом, так как хочет получать регулярную игровую практику. Интерес к нему также проявляют "Манчестер Сити" и "Бавария".

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