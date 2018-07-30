"Рома" нацелилась на игрока сборной Украины

"Рома" нацелилась на вингера донецкого "Шахтера" Марлоса, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "волки" видят в 30-летнем игроке "горняков" альтернативу своей бывшей трансферной цели в лице Малкома, который в последний момент решил сделать выбор в пользу каталонской "Барселоны".

В прошлом сезоне натурализованный украинец с бразильскими корнями забил 22 мяча и сделал 16 результативных передач в 41 матче за "Шахтер".

Напомним, "Рома" хочет купить игрока "Милана". | soccernews.ru