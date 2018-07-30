"Рома" нацелилась на игрока сборной Украины

Теги ромашахтер донецкмарлос

"Рома" нацелилась на игрока сборной Украины"Рома" нацелилась на вингера донецкого "Шахтера" Марлоса, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, "волки" видят в 30-летнем игроке "горняков" альтернативу своей бывшей трансферной цели в лице Малкома, который в последний момент решил сделать выбор в пользу каталонской "Барселоны".

В прошлом сезоне натурализованный украинец с бразильскими корнями забил 22 мяча и сделал 16 результативных передач в 41 матче за "Шахтер".

Напомним, "Рома" хочет купить игрока "Милана". | soccernews.ru

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