"Рома" нацелилась на Игуаина

"Рома" заинтересована в покупке форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Как сообщает Calciomercato, "волки" видят в аргентинце идеальную замену Эдину Джеко, который близок к уходу из клуба.

Соглашение Игуаина с "Ювентусом" действует до лета 2021 года. Его трансфер может обойтись "Роме" в 45 миллионов евро.

Вторую половину минувшего сезона Игуаина провел в аренде в "Челси", где забил пять голов в 18 матчах.

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