"Рома" нацелилась на Игуаина

Теги ромаювентусгонсало игуаинтрансферыэдин джеко

"Рома" нацелилась на Игуаина

"Рома" заинтересована в покупке форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина.

Как сообщает Calciomercato, "волки" видят в аргентинце идеальную замену Эдину Джеко, который близок к уходу из клуба.

Соглашение Игуаина с "Ювентусом" действует до лета 2021 года. Его трансфер может обойтись "Роме" в 45 миллионов евро.

Вторую половину минувшего сезона Игуаина провел в аренде в "Челси", где забил пять голов в 18 матчах.

Читайте также: Николо Дзаньоло может перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену

СМИ: ПСЖ готов продать Неймара и уже нашел ему замену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов