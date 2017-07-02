"Рома" нацелилась на Лукаса Моуру

Хавбек ПСЖ Лукас Моура попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, руководство "волков" рассматривает футболиста в качестве возможной замены ушедшему Мохамеду Салаху.

Сообщается, что ПСЖ требует за Моуру не меньше 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Моура сыграл 53 матча, отметился 20 голами и 11 ассистами.

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