"Рома" нацелилась на нападающего "Шахтера"

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Calciomercato, римский клуб видит в 32-летнем игроке замену Эдину Джеко, который близок к уходу из клуба. Напомним, что в настоящее время "волков" тренирует экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека.

Контракт Мораеса с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Мораеса 26 голов и 11 ассистов в 39 матчах.

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