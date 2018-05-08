"Рома" нацелилась на полузащитника "Милана"

Хавбек "Милана" Джакомо Бонавентура летом может сменить клуб.

Как сообщает Football Italia, в трансфере игрока лично заинтересован наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо. Ориентировочная сумма трансфера составляет 35 миллионов евро.

В этом сезоне Бонавентура провел 44 матча, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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