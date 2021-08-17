"Рома" нацелилась на швейцарского хавбека

Фото инстаграм Дениса Закариа

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Денис Закариа может оказаться в "Роме", сообщает журналист Николо Скира.

Римский клуб поспорит за 24-летнего футболиста с "Арсеналом", "Тоттенхэмом" и "Эвертоном".

Рыночная стоимость швейцарского хавбека оценивается в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Закариа сыграл за "Боруссию" М 32 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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