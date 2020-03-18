"Рома" нацелилась на таланта из "Аякса"
Римская "Рома" проявляет интерес к полузащитнику амстердамского "Аякса" Райану Гравенберчу, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В обмен на игрока римляне готовы отдать голландцам нападающего Патрика Шика и защитника Рика Карсдорпа.
17-летний Гравенберч является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне он провел за амстердамский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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