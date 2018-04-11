"Рома" нацелилась на трёх игроков "Реала"

"Рома" планирует усилиться сразу тремя игроками "Реала".

Как сообщает Diario Gol, "волки" нацелились на Лукаса Васкеса, Матео Ковачича и Начо Фернандеса. Отмечается, что римляне готовы предложить за названных футболистов 100 миллионов евро.

"Рома" считает, что "Реал" примет данное предложение, так как эти футболисты не являются игроками основного состава.

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