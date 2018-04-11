"Рома" нацелилась на трёх игроков "Реала"

Теги ромареал мадридначо фернандеслукас васкесматео ковачич

"Рома" нацелилась на трёх игроков "Реала"

"Рома" планирует усилиться сразу тремя игроками "Реала".

Как сообщает Diario Gol, "волки" нацелились на Лукаса Васкеса, Матео Ковачича и Начо Фернандеса. Отмечается, что римляне готовы предложить за названных футболистов 100 миллионов евро.

"Рома" считает, что "Реал" примет данное предложение, так как эти футболисты не являются игроками основного состава.

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комментарии
Квинколобик

что?! за троих игроков реала 100 лямов!!! пфф 150 не меньше

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