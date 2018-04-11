"Рома" нацелилась на трёх игроков "Реала"
"Рома" планирует усилиться сразу тремя игроками "Реала".
Как сообщает Diario Gol, "волки" нацелились на Лукаса Васкеса, Матео Ковачича и Начо Фернандеса. Отмечается, что римляне готовы предложить за названных футболистов 100 миллионов евро.
"Рома" считает, что "Реал" примет данное предложение, так как эти футболисты не являются игроками основного состава.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|31
|59
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Сампдория
|31
|48
|9
|Аталанта
|31
|48
|10
|Торино
|31
|45
|11
|Дженоа
|31
|35
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|31
|33
|14
|Сассуоло
|31
|30
|15
|Кьево
|31
|29
|16
|Кальяри
|31
|29
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|31
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13