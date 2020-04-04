"Рома" нацелилась на трёх игроков "Шахтёра"

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека хочет видеть в своей команде сразу троих игроков "Шахтёра", утверждает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в список португальского специалиста вошли Виктор Коваленко, Маркос Антонио и Тете.

Напомним, что с 2016 по 2019 год Фонсека тренировал "горняков", поэтому хорошо знаком с возможностями бывших подопечных.

Рыночная стоимость Коваленко - 6 миллионов евро, Антонио - 4,5 миллиона, Тете - 17 миллионов.

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