"Рома" нацелилась на украинского игрока "Генка"

"Рома" нацелился на игрока "Генка" Руслана Малиновского. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Трансферная стоимость футболиста - 12 миллионов евро плюс бонусы.

Малиновский согласился перейти в "Рому". Трансфер состоится летом.

Украинец перешел в "Генк" в 2017 году, контракт был рассчитан на 4 года.

В нынешнем сезоне Малиновский участвовал в 29 матчах, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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