"Рома" нацелилась на ветерана "Интера"
"Рома" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Интера" Жоао Миранде, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, римский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Бразилец готов сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику. "Рома" хочет арендовать игрока на полгода, но "Интер" настаивает на полноценном трансфере за 20 миллионов евро. Также Мирандой интересуются "Интер", бразильские, китайские и арабские клубы.
В нынешнем сезоне 34-летний Миранда провел за "Интер" семь матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8