"Рома" нацелилась на Видаля

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"Рома" нацелилась на Видаля

"Рома" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Алеишу Видалю, сообщает AS.

По сведениям издания, "волки" хотят подписать 28-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна, однако проблемой может стать стоимость правого фулбека.

В этом сезоне Видаль сыграл за "Барселону" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи. 

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