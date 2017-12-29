"Рома" нацелилась на Видаля

"Рома" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Алеишу Видалю, сообщает AS.

По сведениям издания, "волки" хотят подписать 28-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна, однако проблемой может стать стоимость правого фулбека.

В этом сезоне Видаль сыграл за "Барселону" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи.

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