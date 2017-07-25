"Рома" нацелилась на вингера "Барселоны"

Теги ромабарселонамунир эль-хаддади

"Рома" нацелилась на вингера "Барселоны"

"Рома" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Муниру Эль-Хаддади, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, над трансфером 21-летнего испанца марокканского происхождения уже работает спортивный директор "волков" Рамон Мончи.

Впрочем, переходу Эль-Хаддади могут помешать финансовые требования "Барселоны", которая оценила своего футболиста в 25 миллионов евро и хочет получить всю сумму сразу. 

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