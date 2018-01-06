"Рома" нацелилась на вингера "Барселоны"

Итальянская "Рома" нацелилась на вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на 23-летнего игрока "сине-гранатовых" претендует сразу несколько клубов, однако на сегодняшний день предложение "волков" является наиболее выгодным для "сине-гранатовых". Вполне возможно, что футболист переберется в Серию А уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, агент исключил уход Гоналона из "Ромы". | soccernews.ru