"Рома" нацелилась на вингера "Барселоны"

Теги барселонаромажерар деулофеу

"Рома" нацелилась на вингера "Барселоны"Итальянская "Рома" нацелилась на вингера каталонской "Барселоны" Жерара Деулофеу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на 23-летнего игрока "сине-гранатовых" претендует сразу несколько клубов, однако на сегодняшний день предложение "волков" является наиболее выгодным для "сине-гранатовых". Вполне возможно, что футболист переберется в Серию А уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, агент исключил уход Гоналона из "Ромы". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Парижане начинают защиту титула: ПСЖ встретится с "Ренном в Кубке Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов