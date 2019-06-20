"Рома" нацелилась на воспитанника "Барселоны"

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"Рома" нацелилась на воспитанника "Барселоны"

Защитник "Бетиса" Марк Бартра попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Football Italia, руководство "волков" видит в 28-летнем испанце замену Костасу Маноласу, который близок к уходу из клуба.

Соглашение Бартры с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Напомним, что Бартра является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2010 по 2016 год.

В "Бетис" игрок перешел в январе 2018 года. За испанский клуб он провел 46 матчей, в которых отметился одним голом.

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