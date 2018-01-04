"Рома" нацелилась на защитника "Атлетико"
Правый защитник "Атлетико" Хуанфран может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, на 32-летнего испанца претендует "Рома", которая хочет подписать его уже в январе.
В этом сезоне Хуанфран сыграл за "Атлетико" всего 12 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с "матрасниками" истекает летом 2018 года.
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