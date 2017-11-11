"Рома" нацелилась на защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Football Italia, на трансфере игрока настаивает спортивный директор "волков" Мончи, который работал с Видалем в "Севилье".

Ранее сообщалось, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на Видаля и готов продать его в январе.

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