"Рома" нацелилась на защитника "Барселоны"

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"Рома" нацелилась на защитника "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль попал в сферу интересов "Ромы".

Как сообщает Football Italia, на трансфере игрока настаивает спортивный директор "волков" Мончи, который работал с Видалем в "Севилье".

Ранее сообщалось, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде не рассчитывает на Видаля и готов продать его в январе.

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