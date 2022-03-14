"Рома" нацелилась на защитника "Барселоны"
Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест привлёк внимание "Ромы", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, "волки" хотят усилиться американским фулбеком летом. Если сделать это не удастся, то клуб переключит внимание на игрока "Манчестер Юнайтед" Диогу Далота.
21-летний Дест готов рассмотреть предложение "Ромы", поскольку ему интересно поработать с Жозе Моуринью.
Ранее СМИ писали о желании "Барсы" выручить от продажи своего футболиста не менее 20 миллионов евро.
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|10
|Гранада
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|12
|Леванте
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|Реал Вальядолид
|20
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