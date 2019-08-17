"Рома" нацелилась на защитника "Челси"
"Рома" хочет подписать защитника "Челси" Давиде Дзаппакосту.
Как сообщает Goal.com, "синие" установили ценник на футболиста в размере 25 миллионов евро. Однако клуб уже может не отпустить игрока, так как не сможет подписать ему замену.
Отмечается, что "Рома", вероятно, откажется платить эту сумму и попробует арендовать Дзаппакосту с возможностью выкупа.
В прошлом сезоне Дзаппакоста провел 17 игр и отдал две голевые передачи.
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